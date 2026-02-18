 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Puig : bénéfice de près de 600 millions d'euros en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 18/02/2026 à 09:43

Marc Puig à Barcelone, en Espagne, le 3 mai 2024. ( AFP / JOSEP LAGO )

Marc Puig à Barcelone, en Espagne, le 3 mai 2024. ( AFP / JOSEP LAGO )

Le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig, propriétaire des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé en 2025 un bénéfice net ajusté de près de 600 millions d'euros, tiré notamment par les ventes de ses produits de maquillage et de soin de la peau.

L'entreprise, qui s'est lancée en bourse en 2024 mais reste détenue majoritairement par la famille Puig, a enregistré un bénéfice net ajusté de 587 millions d'euros, en hausse de 6,5% par rapport aux 551 millions d'euros dégagés en 2024, selon ses résultats annuels publiés mercredi.

Le chiffre d'affaires du groupe de cosmétique a de son côté dépassé l'an passé la barre des cinq milliards d'euros (5,04 mds EUR), une augmentation de 5,3% sur un an (4,79 mds EUR en 2024).

Le directeur général, Marc Puig, s'est félicité dans un communiqué d'"une performance solide et de qualité" dans un secteur très concurrentiel, ayant réalisé plus de la moitié de ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (55% en EMEA), devant la région des Amériques (35%).

La maison de beauté catalane, fondée en 1914 à Barcelone par l'entrepreneur Antonio Puig Castellò, est "bien positionnée pour maintenir une croissance saine et continuer à bien performer" sur le marché du luxe, a affirmé Marc Puig.

Puig, qui contrôle notamment les marques Paco Rabanne, Nina Ricci, Charlotte Tilbury et Jean-Paul Gaultier, vend ses produits dans plus de 150 pays et possède des bureaux dans 33 d'entre eux.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:10 

    L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien
    Reprise des discussions Ukraine-Russie à Genève, Kyiv sous pression
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    Les négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi une deuxième ‌journée de négociations à Genève alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est plaint de subir une pression excessive de la part de ​son homologue américain Donald Trump pour parvenir ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort
    Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ‌Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de ​son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon ... Lire la suite

  • Une cliente se promène dans une allée d'un supermarché Tesco à Manchester
    GB-L'inflation atteint son plus bas niveau depuis près d'un an
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:04 

    L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a ‌ralenti sur un an à 3,0% en janvier après 3,4% en décembre, son plus bas niveau depuis mars dernier, montrent les données ​officielles publiées mercredi, ce qui renforce les arguments en faveur d'une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank