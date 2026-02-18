Puig : bénéfice de près de 600 millions d'euros en 2025

Marc Puig à Barcelone, en Espagne, le 3 mai 2024. ( AFP / JOSEP LAGO )

Le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig, propriétaire des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé en 2025 un bénéfice net ajusté de près de 600 millions d'euros, tiré notamment par les ventes de ses produits de maquillage et de soin de la peau.

L'entreprise, qui s'est lancée en bourse en 2024 mais reste détenue majoritairement par la famille Puig, a enregistré un bénéfice net ajusté de 587 millions d'euros, en hausse de 6,5% par rapport aux 551 millions d'euros dégagés en 2024, selon ses résultats annuels publiés mercredi.

Le chiffre d'affaires du groupe de cosmétique a de son côté dépassé l'an passé la barre des cinq milliards d'euros (5,04 mds EUR), une augmentation de 5,3% sur un an (4,79 mds EUR en 2024).

Le directeur général, Marc Puig, s'est félicité dans un communiqué d'"une performance solide et de qualité" dans un secteur très concurrentiel, ayant réalisé plus de la moitié de ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (55% en EMEA), devant la région des Amériques (35%).

La maison de beauté catalane, fondée en 1914 à Barcelone par l'entrepreneur Antonio Puig Castellò, est "bien positionnée pour maintenir une croissance saine et continuer à bien performer" sur le marché du luxe, a affirmé Marc Puig.

Puig, qui contrôle notamment les marques Paco Rabanne, Nina Ricci, Charlotte Tilbury et Jean-Paul Gaultier, vend ses produits dans plus de 150 pays et possède des bureaux dans 33 d'entre eux.