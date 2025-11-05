 Aller au contenu principal
Graham Potter dégaine son nouveau talent devant la presse suédoise
information fournie par So Foot 05/11/2025 à 19:29

Graham Potter dégaine son nouveau talent devant la presse suédoise

Graham Potter dégaine son nouveau talent devant la presse suédoise

Graham Pottersson.

Nommé sélectionneur de la Suède le mois dernier, Graham Potter a surpris tout le monde ce mercredi en s’exprimant dans un suédois très fluide . Un talent qui a surpris pas mal de monde alors que le technicien anglais de 50 ans donnait sa première liste avant un rassemblement décisif pour espérer accrocher un barrage pour la Coupe du Monde plus que compromise (et une dernière place d’un groupe B pourtant largement à sa portée.…

TJ pour SOFOOT.com

