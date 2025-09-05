 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Grace Geyoro quitte le PSG dans le cadre d'un transfert record
information fournie par So Foot 05/09/2025 à 11:01

C’est toujours 135 fois moins cher que Neymar.

London City a annoncé ce vendredi matin un transfert record : le PSG et le club promu anglais sont tombés d’accord sur un montant de 1,65 millions d’euros pour Grace Geyoro (28 ans), selon L’Équipe .…

L'offre BoursoBank