Grace Geyoro quitte le PSG dans le cadre d'un transfert record
C’est toujours 135 fois moins cher que Neymar.
London City a annoncé ce vendredi matin un transfert record : le PSG et le club promu anglais sont tombés d’accord sur un montant de 1,65 millions d’euros pour Grace Geyoro (28 ans), selon L’Équipe .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer