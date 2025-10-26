Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Grâce au triplé de Saibari, le PSV grille la priorité au Feyenoord
information fournie par So Foot•26/10/2025 à 17:20
Grâce au triplé de Saibari, le PSV grille la priorité au Feyenoord
Feyenoord Rotterdam 2-3 PSV Eindhoven
Buts : Valente (50
e
), Targhalline (73
e
) pour Feyenoord // Saibari (30
e
, 51
e
, 60
e
) pour les Boeren
Les courses au titre et à la relégation relancées. Pour cette neuvième journée de Premier League, il y en avait pour tous les goûts : des matchs pour relancer la course au titre, des rencontres frissons en queue de classement et des surprises potentielles. Finalement, ...
Lille 6-1 Metz Buts : Igamane (8 e ), Correia (33 e , 53 e ), Perraud (64 e ), André (81 e ), Haraldsson (90 e +3) pour les Dogues // Sané (90 e +5) pour les Grenats. Après sa défaite improbable contre le PAOK, Lille se rassure en championnat profitant de la faiblesse ...
La crise guette. Rien ne va plus du côté de Liverpool, alors que les Reds se sont de nouveau inclinés en championnat sur la pelouse de Brentford (3-2) ce samedi. Une quatrième défaite de rang en championnat qui a fait sortir de ses gonds Andrew Robertson à l’issue ...
L’émotion a pris le dessus. Il n’y a qu’à voir l’émotion de Florian Thauvin à la fin du match entre Lens et Marseille (2-1) pour comprendre que cette rencontre n’a pas été évidente pour le champion du monde 2018 qui a passé 8 saisons à l’OM. Une difficulté qu’il ...
