Grâce à Vinícius, le Real l’emporte sur la pelouse du Benfica
Benfica 0-1 Real Madrid
But : Vinícius (50 e ) pour la Casa Blanca
Le grand retour de Vinícius ? En difficulté depuis de longs mois et la perte d’un Ballon d’or qu’il pensait acquis en 2024, voilà que le Brésilien retrouve son football au meilleur des moments depuis le début de l’année 2026.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer