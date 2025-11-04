Goncourt 2025 : quand Laurent Mauvignier racontait le Heysel et le coup de boule de Zidane
So Foot l’avait (presque) vu venir.
Dix-neuf ans après avoir été interviewé dans les pages du magazine So Foot , Laurent Mauvignier a enfin décroché ce mardi le très prestigieux prix Goncourt pour La Maison vide . À l’époque, le Tourangeau publiait Dans la foule , son roman sur le drame du Heysel, bagarre monstrueuse entre supporters ayant entraîné un mouvement de foule coûtant la vie à 39 personnes à Bruxelles.…
CM pour SOFOOT.com
