Goncourt 2025 : quand Laurent Mauvignier racontait le Heysel et le coup de boule de Zidane
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 15:34

Goncourt 2025 : quand Laurent Mauvignier racontait le Heysel et le coup de boule de Zidane

Goncourt 2025 : quand Laurent Mauvignier racontait le Heysel et le coup de boule de Zidane

So Foot l’avait (presque) vu venir.

Dix-neuf ans après avoir été interviewé dans les pages du magazine So Foot , Laurent Mauvignier a enfin décroché ce mardi le très prestigieux prix Goncourt pour La Maison vide . À l’époque, le Tourangeau publiait Dans la foule , son roman sur le drame du Heysel, bagarre monstrueuse entre supporters ayant entraîné un mouvement de foule coûtant la vie à 39 personnes à Bruxelles.…

CM pour SOFOOT.com

