Golovin serait fixé sur son avenir

Pas de retour à la maison, l’Erasmus n’est pas (encore) terminé. Annoncé sur le départ ces derniers jours, Aleksandr Golovin devrait finalement rester à l’AS Monaco selon les informations de L’Équipe .

Le milieu offensif russe de 30 ans est arrivé sur le Rocher en 2018, suite à une Coupe du monde qui l’a vu exploser aux yeux du monde (4 matchs, 1 but et 2 passes décisives). À l’époque, l’ASM avait déboursé 30 millions d’euros pour s’offrir le tsar .…

AC pour SOFOOT.com