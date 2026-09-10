Golovin serait fixé sur son avenir
Pas de retour à la maison, l’Erasmus n’est pas (encore) terminé. Annoncé sur le départ ces derniers jours, Aleksandr Golovin devrait finalement rester à l’AS Monaco selon les informations de L’Équipe .
Le milieu offensif russe de 30 ans est arrivé sur le Rocher en 2018, suite à une Coupe du monde qui l’a vu exploser aux yeux du monde (4 matchs, 1 but et 2 passes décisives). À l’époque, l’ASM avait déboursé 30 millions d’euros pour s’offrir le tsar .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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