God Save the Tuchel

L'Angleterre s’apprête à affronter l’Albanie (ce vendredi à 20h45), sa première rencontre officielle sous la houlette de Thomas Tuchel. Et l’issue de ce match pourrait déjà offrir un premier indicateur de la manière dont l’Allemand gère ses débuts avec la sélection anglaise.

L’arrivée de Thomas Tuchel à la tête de la sélection anglaise a fait l’effet d’une petite bombe dans le monde du football anglais. Peu attendu, voire mal accueilli par certains médias et observateurs du football anglais, l’Allemand entame son aventure avec les Three Lions sous un regard attentif et, parfois, méfiant. Celui qui sera le quatrième étranger (après Sven-Göran Eriksson, Fabio Capello et Lee Carsley) à conduire le carrosse de la Couronne se retrouve déjà confronté à la pression des résultats immédiats, réaction assez naturelle pour une nation en quête de son premier trophée majeur depuis 1966. Mais, au-delà de la politique des résultats, c’est surtout la manière avec laquelle il aborde son rôle et les relations qu’il instaure avec ses joueurs qui pourraient bien définir son succès ou son échec.

Un démarrage dans la tempête médiatique

Il suffit de jeter un oeil à la presse pour prendre la mesure de ce qu’il l’attend. Dès sa nomination en octobre, le Daily Mail annonçait « Un jour sombre pour l’Angleterre » alors que des voix plus patriotiques exprimaient leur préférence pour un sélectionneur anglais. Pourtant, si l’Angleterre n’a pas su trouver un entraîneur du cru capable de mener cette équipe vers la gloire, certains journalistes, comme Henry Winter, journaliste réputé et ancien chef de la rubrique football du Times , se disent convaincus que, « si un étranger doit prendre les rênes, c’est Thomas Tuchel qui est le meilleur ». L’entraîneur allemand arrive donc avec une double mission de redresser une équipe qui, bien que talentueuse, n’a pas su franchir la dernière étape lors des compétitions majeures, et surtout conquérir un public anglais profondément attaché à son identité et ses traditions.…

Par Célien Vauthier pour SOFOOT.com