GOAL FC va encore absorber un nouveau club

Ogre FC. En plus d’avoir le nom le plus moche dingue du foot français, le GOAL FC a un appétit dévorant et le fait bien comprendre à tous ses voisins de la métropole lyonnaise. Fondée en 2020 de la fusion du MDA Chasselay, du Tassin FC, de Champagne Sport et du Futsal Saône Mont d’Or, cette entité a, depuis, absorbé le Chazay Féminin FC.

Plus gros club de la Ligue

Et ce n’est pas fini car Le Progrès a annoncé que c’était au tour du FC Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or , pensionnaire de R1, de se faire dévorer par le « géant » local. Avec 1800 licenciés, dont 1500 joueurs, le GOAL FC va devenir le plus gros club de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.…

EL pour SOFOOT.com