GOAL FC va encore absorber un nouveau club
Ogre FC. En plus d’avoir le nom le plus
moche
dingue du foot français, le GOAL FC a un appétit dévorant et le fait bien comprendre à tous ses voisins de la métropole lyonnaise.
Fondée en 2020
de la fusion du MDA Chasselay, du Tassin FC, de Champagne Sport et du Futsal Saône Mont d’Or, cette entité a, depuis, absorbé le Chazay Féminin FC.
Plus gros club de la Ligue
Et ce n’est pas fini car Le Progrès a annoncé que c’était au tour du FC Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or , pensionnaire de R1, de se faire dévorer par le « géant » local. Avec 1800 licenciés, dont 1500 joueurs, le GOAL FC va devenir le plus gros club de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer