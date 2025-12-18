Écosse : le Celtic prend l'eau, Hearts construit son exploit
Un club très bas sur l’échelle de Glasgow.
Arrivé début décembre avec un CV travaillé outre-Atlantique, le coach français Wilfried Nancy, n’a pour l’instant collectionné que des défaites. Quatre matchs, quatre revers, le dernier en date concédé mercredi soir sur la pelouse de Dundee United (2-1), malgré une ouverture du score signée Daizen Maeda. Battus par Hearts en championnat, l’AS Rome en Ligue Europa, St Mirren en finale de Coupe de la Ligue puis donc Dundee United, les Bhoys n’avaient plus enchaîné quatre défaites de rang depuis… 1978. …
