Cette chanteuse franco-marocaine qui tient son prénom du Wydad Casablanca
18/12/2025

Cette chanteuse franco-marocaine qui tient son prénom du Wydad Casablanca

Cette chanteuse franco-marocaine qui tient son prénom du Wydad Casablanca

Certains ont peut-être appelé leur fille Olympe pour les mêmes raisons ?

Elle s’appelle Ouidad. Née en France, à Paris, c’est au Maroc que la jeune artiste passera la majeure partie de son enfance, à Casablanca, dans une famille de supporters du Wydad . Tellement supporters qu’elle explique au micro de RMC que c’est de là que vient son prénom : « Mon père m’a donné ce prénom à cause du Wydad Casablanca, parce qu’il est très fan du club. Il m’emmenait au stade alors que je ne savais même pas marcher. J’étais tellement petite qu’il m’asseyait sur un réhausseur. »

SF pour SOFOOT.com

