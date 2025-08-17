 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Giroud, Sidibé : Bons baisers de Russie
information fournie par So Foot 17/08/2025 à 22:44

Giroud, Sidibé : Bons baisers de Russie

Giroud, Sidibé : Bons baisers de Russie

Pour son grand retour en Ligue 1, Olivier Giroud a mis seulement onze minutes pour faire à nouveau trembler les filets. Moins de 24 heures avant, Djibril Sidibé offrait la victoire sur le fil à son Téfécé du côté de Nice. Et si notre championnat appartenait encore un peu aux huit champions du monde 2018 qui évoluent dans l'Hexagone ?

Leurs arrivées font sans aucun doute partie des principales curiosités offertes par le mercato de l’été en Ligue 1, ravivant une certaine flamme dans le nord. Olivier Giroud à Lille, Florian Thauvin à Lens (sans oublier Paul Pogba à Monaco) : un an après Djibril Sidibé à Toulouse, deux après Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez à Paris, trois après le retour de Corentin Tolisso à Lyon, la Ligue 1 continue de voir revenir des champions du monde 2018. Si bien que désormais, ils sont huit à évoluer en son sein chaque week-end.

À l’exception de Presnel Kimpembe, plombé en plein vol par les blessures, aucun n’a choisi l’Hexagone pour faire de la figuration. C’est ce qu’illustrent les débuts très réussis d’Olivier Giroud ce dimanche à Brest, quelques heures après avoir vu le stade Bollaert s’enflammer pour l’entrée de son nouveau n°10 et surtout Djibril Sidibé aller arracher une victoire pour Toulouse à Nice. Tout cela après avoir observé Dembélé exprimer la plénitude de son immense talent, la saison dernière. De quoi nourrir l’espoir d’un retour fracassant pour Paul Pogba, d’ici quelques semaines ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho
    Santos et Neymar humiliés par le Vasco da Gama de Coutinho
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:57 

    La descente aux enfers. Opposé au Vasco da Gama ce dimanche, le Santos de Neymar a totalement sombré, concédant une très lourde défaite (0-6) . Une rencontre entre mal classés du championnat brésilien lors de laquelle Philippe Coutinho a inscrit un doublé en début ... Lire la suite

  • L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:27 

    Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid Buts : Rubio (73 e ) et Milla (84 e ) pour les Pericos // Álvarez (37 e ) pour les Colchoneros Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.… TB pour SOFOOT.com

  • Le capitaine du PSG Vitinha (c), auteur du but de la victoire à Nantes, le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Ligue 1: le PSG se lance doucement, Lille accroché malgré Giroud
    information fournie par AFP 17.08.2025 23:04 

    Le Paris SG, champion de France et d'Europe en titre, a débuté sa saison de Ligue 1 par un succès sans forcer 1-0 à Nantes, dimanche. Plus tôt, Lille a concédé le nul 3-3 à Brest malgré un but de sa recrue star Olivier Giroud, alors que les trois promus, le Paris ... Lire la suite

  • Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:02 

    Ça ne s’arrêtera donc jamais ? Le 32e de finale de coupe d’Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant quelques minutes ce dimanche, après des injures racistes à l’encontre de Christopher Antwi-Adjei , joueur de l’équipe ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank