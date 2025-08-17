Giroud, Sidibé : Bons baisers de Russie

Pour son grand retour en Ligue 1, Olivier Giroud a mis seulement onze minutes pour faire à nouveau trembler les filets. Moins de 24 heures avant, Djibril Sidibé offrait la victoire sur le fil à son Téfécé du côté de Nice. Et si notre championnat appartenait encore un peu aux huit champions du monde 2018 qui évoluent dans l'Hexagone ?

Leurs arrivées font sans aucun doute partie des principales curiosités offertes par le mercato de l’été en Ligue 1, ravivant une certaine flamme dans le nord. Olivier Giroud à Lille, Florian Thauvin à Lens (sans oublier Paul Pogba à Monaco) : un an après Djibril Sidibé à Toulouse, deux après Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez à Paris, trois après le retour de Corentin Tolisso à Lyon, la Ligue 1 continue de voir revenir des champions du monde 2018. Si bien que désormais, ils sont huit à évoluer en son sein chaque week-end.

À l’exception de Presnel Kimpembe, plombé en plein vol par les blessures, aucun n’a choisi l’Hexagone pour faire de la figuration. C’est ce qu’illustrent les débuts très réussis d’Olivier Giroud ce dimanche à Brest, quelques heures après avoir vu le stade Bollaert s’enflammer pour l’entrée de son nouveau n°10 et surtout Djibril Sidibé aller arracher une victoire pour Toulouse à Nice. Tout cela après avoir observé Dembélé exprimer la plénitude de son immense talent, la saison dernière. De quoi nourrir l’espoir d’un retour fracassant pour Paul Pogba, d’ici quelques semaines ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com