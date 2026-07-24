Buffon refuse aussi l’Italie

« Grazie ma non grazie » . Encore un qui refuse l’Italie. En même temps, comment ne pas le comprendre ? Après Carlo Ancelotti et Pep Guardiola pour le poste de sélectionneur, Gianluigi Buffon a lui aussi décliné une proposition de Paolo Maldini et Leonardo. Selon la Gazzetta dello Sport , les deux nouveaux dirigeants souhaitaient faire revenir l’ancien gardien au sein de la Nazionale , dans un rôle plus actif que celui de chef de délégation qu’il occupait depuis 2023.

La famille avant la Nazionale

Détenteur du record de sélections avec l’Italie du haut de ses 176 capes, Buffon avait quitté ses fonctions après l’élimination contre la Bosnie-Herzégovine et la troisième Coupe du monde consécutive manquée par les Azzurri . Heureux d’avoir été contacté par ses anciens partenaires, le champion du monde 2006 aurait longuement réfléchi avant de refuser. Après plus de trente ans passés sans vraiment s’arrêter dans le football, l’ancien portier souhaite désormais consacrer davantage de temps à sa famille et poursuivre sa formation pour devenir dirigeant. …

MJ pour SOFOOT.com