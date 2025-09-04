Eolien offshore: Orsted conteste en justice le gel d'un projet par le gouvernement américain

Le groupe danois Orsted, leader du développement d'énergie éolienne offshore, a déposé une plainte jeudi auprès d'un tribunal de Washington afin d'empêcher le gouvernement Trump de bloquer la construction d'un de ses parcs éoliens.

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

L'administration américaine avait ordonné fin août l'arrêt des travaux sur un immense projet en mer au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, pourtant achevé à 80%.

Le gel du projet Revolution Wind "est invalide et doit être annulé car il a été émis sans autorisation légale, en violation des règlements et procédures", ont souligné Orsted et son partenaire Skyborn Renewables dans leur dépôt de plainte consulté par l'AFP.

Cette décision est "arbitraire et capricieuse", ont-ils ajouté.

Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) avait justifié la mise en pause du projet par "des inquiétudes concernant la protection d'intérêts de sécurité nationale aux Etats-Unis", selon son dircteur Matthew Giacona.

Peu après son retour à la Maison Blanche pour un second mandat en janvier, Donald Trump a signé une série de décrets mettant un coup d'arrêt à l'éolien. Parmi les mesures annoncées, il a imposé un gel des permis d'exploitation et des prêts fédéraux pour tout projet d'éolien en mer ou sur terre.

"Nous n'allons pas faire le coup de l'éolien", a déclaré M. Trump en janvier, assurant que les turbines sont "laides", "bousillent le paysage" et "tuent les baleines".

Orsted et Skyborn Renewables ont déclaré avoir déjà dépensé "des milliards de dollars" pour ce projet dont la construction a démarré l'an dernier après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires. Selon les entreprises, 45 des 65 turbines prévues sont déjà installées.

Revolution Wind "devrait améliorer la fiabilité de l'approvisionnement énergétique" dans le nord-est et "doit favoriser la création d'emplois (...) dans le nord-est des Etats-Unis", a précisé Orsted dans un communiqué publié jeudi.