Arkéa: bons résultats au premier semestre, incertitude pour l'avenir

Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% au premier semestre, mais craint que l'instabilité politique pèse sur l'activité dans les mois à venir.

( AFP / FRED TANNEAU )

La banque, dont le siège est basé au Relecq-Kerhuon, près de Brest, a dégagé un bénéfice net de 196 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, malgré une hausse du taux d'imposition, passé de 20% à 29%.

Le bénéfice net avant impôt progresse ainsi de 33%.

Les revenus (produits nets banque et assurance) du groupe, qui réunit les banques de détail du Sud-Ouest et de Bretagne et diverses filiales, progressent de 10% à 1,15 milliard d'euros.

"Ce sont des résultats qui sont vraiment satisfaisants sur tous les plans" dans un "contexte de bonne stabilisation (...) jusqu'aux annonces politiques d'il y a une semaine", a vanté auprès de l'AFP Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkéa.

L'activité de la banque a notamment été tirée par une hausse de 25% de la production de crédits immobiliers par rapport au premier semestre 2024.

Le portefeuille de clients a augmenté de 2,2% pour atteindre 5,5 millions, porté par la banque en ligne (+104.000 clients) et par le réseau d'agences (+15.000 clients).

La grève du printemps n'a pas pesé sur les frais de gestion, qui ont augmenté de seulement 3%. L'intersyndicale avait notamment obtenu un supplément d'intéressement de 900 euros, ainsi qu'une augmentation générale allant de 100 à 450 euros annuels, en fonction du niveau de salaires.

"Les salariés s'y retrouvent, et on est évidemment très contents pour eux, mais on n'a pas d'impact par rapport à notre stratégie d'amélioration de notre rentabilité. C'est une très bonne chose, et j'espère qu'on va continuer comme ça", s'est félicité M. Carmona.

Pour les mois qui viennent, le président d'Arkéa craint "davantage d'incertitude" en raison de l'instabilité gouvernementale. "L'incertitude, c'est pas très bon pour les décisions d'investissement des entreprises, voire pour les décisions d'investissement des ménages", a-t-il pointé.

Il a dit craindre que l'instabilité politique renforce la hausse des taux à long terme, ce qui pèserait sur la croissance du crédit immobilier.

La baisse des taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) constitue cependant un facteur de "soutien de l'économie". "Je suis un peu plus incertain qu'avant, mais je ne suis pas pessimiste", a dit M. Carmona.