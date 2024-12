Gil Lawson : « Un match télévisé peut changer un quotidien »

En tapant l'US Boulogne (National) sur un score de cochon (4-1) vendredi, le FCSR Haguenau (N2) s'est hissé en 16es de Coupe de France pour la première fois de son histoire. Le grand Monsieur de cette qualif s'appelle Gil Lawson, a 30 piges, a connu la D2 bulgare, et depuis quelques jours, son téléphone chauffe une peu plus que d'habitude.

C’était le match de ta vie, vendredi ?

C’est clair que je n’ai jamais réalisé une telle performance, en termes de statistiques déjà (deux buts et deux passes décisives) . Il y a aussi le contexte d’un 32 es de finale, qui donne un peu plus d’ampleur. Donc c’est dans le top trois des matchs que j’ai pu réaliser, facile. Je me souviens aussi d’un autre match en Coupe de France, en 2015 contre Valenciennes qui était en Ligue 2. On avait perdu en prolongation (1-2, le 5 décembre 2015) .…

Propos recueillis par Jérémie Baron // Photo : FCSR Haguenau / Shot by Elo (Instagram) pour SOFOOT.com