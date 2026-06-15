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Gianni Infantino veut organiser un match entre Israël et la Palestine
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 13:45

Gianni Infantino veut organiser un match entre Israël et la Palestine

Gianni Infantino veut organiser un match entre Israël et la Palestine

Il ne lâchera donc jamais l’affaire. Même s’il prétend que son organisation ne peut pas « résoudre les problèmes géopolitiques », le président de la FIFA entend bien apporter apporter sa pierre à l’édifice d’une réconciliation entre Israël et la Palestine. Selon des informations de The Athletic , Gianni Infantino souhaiterait que le match d’ouverture du futur tournoi international des moins de 15 ans oppose Israël et la Palestine .

Pas gagné d’avance

Annoncé en décembre 2025, ce tournoi – exclusivement masculin, puis mixte à partir de 2027 – se déroulera au moins de septembre prochain aux Etats-Unis (probablement à Miami) et « constitue un autre exemple de la manière dont la FIFA réinvestit dans le football » et entend « donner une chance à chaque talent à travers le monde », selon un communiqué de l’instance.…

JD pour SOFOOT.com

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