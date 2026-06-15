Gianni Infantino veut organiser un match entre Israël et la Palestine

Il ne lâchera donc jamais l’affaire. Même s’il prétend que son organisation ne peut pas « résoudre les problèmes géopolitiques », le président de la FIFA entend bien apporter apporter sa pierre à l’édifice d’une réconciliation entre Israël et la Palestine. Selon des informations de The Athletic , Gianni Infantino souhaiterait que le match d’ouverture du futur tournoi international des moins de 15 ans oppose Israël et la Palestine .

Pas gagné d’avance

Annoncé en décembre 2025, ce tournoi – exclusivement masculin, puis mixte à partir de 2027 – se déroulera au moins de septembre prochain aux Etats-Unis (probablement à Miami) et « constitue un autre exemple de la manière dont la FIFA réinvestit dans le football » et entend « donner une chance à chaque talent à travers le monde », selon un communiqué de l’instance.…

JD pour SOFOOT.com