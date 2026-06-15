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Yasin Ayari, deux buts et deux pays dans la tête
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 14:50

Yasin Ayari, deux buts et deux pays dans la tête

Yasin Ayari, deux buts et deux pays dans la tête

Yasin Ayari n'a pas seulement marqué un doublé en Coupe du monde, lors de la victoire éclatante de la Suède contre la Tunisie (5-1). Il a incarné l'éternel dilemme auquel sont confrontés de nombreux binationaux.

Marquer contre le pays de son père, c’est déjà un blasphème. En mettre deux et célébrer le deuxième, c’est peut-être l’heure de commencer à chercher un autre lieu de vacances. On peut tout pardonner à Yasin Ayari, auteur d’un doublé qui le marquera à vie avec la Suède contre la Tunisie, dans la nuit de dimanche à lundi. Le match était déjà spécial pour le milieu de terrain, il l’est devenu un peu plus. Outre ses deux beaux buts, il traduit un phénomène encore plus profond qui concerne le choix des binationaux. Un choix où l’on peut faire gagner son pays tout en ne tenant pas à blesser l’autre.

Face aux Aigles de Carthage, le milieu suédois a ouvert le score dès la 7 e minute. Et quel but. N’importe quel joueur aurait bombé le torse en lâchant sa meilleure glissade pour rendre hommage à Didier Drogba, mais Ayari, lui, n’a pas célébré. À la place, une joie retenue, presque gênée, en levant les mains comme tous les joueurs qui se rappellent qu’ils ont joué pour le club qu’ils viennent de condamner (souvent de manière exagérée). À la 89 e minute, rebelote : un missile de l’extérieur de la surface pour inscrire le dernier but de la soirée. L’euphorie a pris le dessus sur l’arbre généalogique, et c’est bien normal.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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