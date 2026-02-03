 Aller au contenu principal
Gianni Infantino ne veut pas entendre parler de boycott du Mondial 2026
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 11:44

Un boycott, pour quoi faire ? Ce lundi soir, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu aux menaces d’un boycott de certains pays pour le Mondial 2026.

« Je suis contre les interdictions comme contre les boycotts. Je pense qu’ils n’apportent rien (…) ils contribuent simplement à plus de haine », a affirmé le cynique Infantino dans un entretien à Sky News.…

