Gianni Infantino ne veut pas entendre parler de boycott du Mondial 2026
Un boycott, pour quoi faire ? Ce lundi soir, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu aux menaces d’un boycott de certains pays pour le Mondial 2026.
« Je suis contre les interdictions comme contre les boycotts. Je pense qu’ils n’apportent rien (…) ils contribuent simplement à plus de haine », a affirmé le cynique Infantino dans un entretien à Sky News.…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
