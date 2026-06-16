Gianni Infantino n'est pas un grand écolo
Des trajets en jets sponsorisés par le Qatar ! Notre très cher président de la FIFA n’est décidément pas le plus grand des écolos. Selon les informations du Guardian , Gianni Infantino ambitionne d’être présent en tribunes pour deux matchs par jour. Pour pouvoir tenir son train de vie d’enfer, l’homme chauve utilise un jet siglé Qatar Airways, sûrement très utile pour passer de Vancouver à San Francisco en passant par Dallas.
Un désastre écologique …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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