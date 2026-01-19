 Aller au contenu principal
Gianni Infantino : « Inacceptable de quitter le terrain de cette manière »
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 09:51

Gianni Infantino : « Inacceptable de quitter le terrain de cette manière »

Gianni Infantino : « Inacceptable de quitter le terrain de cette manière »

Dans football, il y a « fou », non ? La finale de la CAN a pris un tournant irrationnel dimanche soir lorsqu’une partie de l’équipe du Sénégal a quitté la pelouse pour protester contre la décision de l’arbitre d’octroyer un penalty au Maroc . Ce n’est qu’au bout d’interminables minutes que les Lions de la Teranga sont revenus des vestiaires pour que le match puisse reprendre, avec l’issue favorable que l’on connaît. Des supporters ont aussi tenté de s’introduire sur le terrain, laissant un gout amer à cette fin de tournoi.

Gianni Infantino n’a pas caché sa déception dans un post Instagram. « Nous avons été témoins de scènes inacceptables sur le terrain et dans les tribunes . Nous condamnons fermement le comportement de certains “supporters” ainsi que de certains joueurs et membres du staff technique sénégalais. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière, et de même, la violence ne peut être tolérée dans notre sport » , écrit le président de la FIFA (ou son community manager).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
