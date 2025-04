Gianni Infantino ébruite qui pourraient être les pays organisateurs des Mondiaux féminins de 2031 et 2035

Il va falloir s’habituer à dire soccer …

Une fois de plus, les États-Unis devraient organiser une grande compétition de football . Après le Mondial 2026 masculin co-organisé avec le Canada et le Mexique, le pays de l’Oncle Sam devrait accueillir la Coupe du monde féminine en 2031 , comme l’a annoncé Gianni Infantino. Le patron de la FIFA, présent au 49 e congrès de l’UEFA à Belgrade, a laissé entendre que « la voie est ouverte pour que le Mondial féminin se déroule en 2031 et 2035 dans de grands pays, dans de grandes nations, afin de stimuler encore davantage le mouvement du football féminin. » Cocasse quand on sait que l’administration Trump s’évertue à rayer tout genre de féminisme ou d’égalité entre les sexes de son lexique.…

EG pour SOFOOT.com