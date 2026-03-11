 Aller au contenu principal
Gianni Infantino affirme que l'équipe d'Iran sera la bienvenue aux Etats-Unis
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 09:49

C’est la magie du foot. Dans la nuit de ce mercredi, le président de la FIFA Gianni Infantino, a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux faisant suite à un entretien avec le président des Etats-Unis Donald Trump. Les deux hommes sont revenus sur la question de l’accès au territoire étatsunien pour la sélection iranienne lors du Mondial 2026 et le grand manitou de la FIFA a de bonnes nouvelles.

