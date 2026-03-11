Gianni Infantino affirme que l'équipe d'Iran sera la bienvenue aux Etats-Unis
C’est la magie du foot. Dans la nuit de ce mercredi, le président de la FIFA Gianni Infantino, a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux faisant suite à un entretien avec le président des Etats-Unis Donald Trump. Les deux hommes sont revenus sur la question de l’accès au territoire étatsunien pour la sélection iranienne lors du Mondial 2026 et le grand manitou de la FIFA a de bonnes nouvelles.
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer