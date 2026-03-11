Neymar au Mondial : « il n'y a pas débat », selon Thiago Silva

Le sage a parlé. Malgré ses blessures récurrentes, Neymar rêve toujours de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Thiago Silva a pris position pour son compatriote au micro de TNT Sports Brasil, ce mardi. « Il n’y a pas de débat : si Neymar est en bonne santé, il doit aller à la Coupe du monde. Vu sa forme actuelle, il doit y aller. Il n’y a pas de débat. Quand Neymar est sur le terrain, c’est déjà un casse-tête pour l’équipe adverse », explique l’ancien capitaine du PSG, aujourd’hui au FC Porto et lui aussi en quête d’un dernier tour de piste internationale à 41 ans.

CT pour SOFOOT.com