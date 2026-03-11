 Aller au contenu principal
Neymar au Mondial : « il n'y a pas débat », selon Thiago Silva
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 11:36

Le sage a parlé. Malgré ses blessures récurrentes, Neymar rêve toujours de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Thiago Silva a pris position pour son compatriote au micro de TNT Sports Brasil, ce mardi. « Il n’y a pas de débat : si Neymar est en bonne santé, il doit aller à la Coupe du monde. Vu sa forme actuelle, il doit y aller. Il n’y a pas de débat. Quand Neymar est sur le terrain, c’est déjà un casse-tête pour l’équipe adverse », explique l’ancien capitaine du PSG, aujourd’hui au FC Porto et lui aussi en quête d’un dernier tour de piste internationale à 41 ans.

Thiago Silva, sobre Neymar na Copa do Mundo: "Não tem debate ele (Neymar) estando bem, tem que ir para Copa. Do jeito que ele está agora tem que ir. Não tem debate. O Neymar está ali, em campo, pra outra equipe já é uma dor de cabeça." 📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/3OqwbjiJHW…

CT pour SOFOOT.com

