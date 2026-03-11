John Textor affirme être en bons termes avec le créancier de l’Olympique lyonnais qui lui répond sèchement

John Textor affirme être en bons termes avec le créancier de l’Olympique lyonnais qui lui répond sèchement

Oui, oui, la rupture est bel et bien consommée. Débarrassé de son ancien propriétaire John Textor depuis le 24 février dernier, l’Olympique lyonnais trace sa route en tentant d’oublier l’ancien cow-boy et le bordel qu’il a foutu au sein du club rhodanien.

Mais dans un entretien accordé au média brésilien UOL ce mardi, l’homme d’affaires étatsunien affirme qu’il reste en bons termes avec le fonds d’investissement Ares , créancier de l’OL depuis le mois de juillet 2025 : « Ce que vous voyez ressemble à une guerre civile parce que les avocats et les attachés de presse ont tendance à dire n’importe quoi. Mais j’entretiens une relation très directe et cordiale avec Ares. Nous avons des divergences d’opinions. Je veux racheter leurs parts, ils essaient de racheter les miennes en France . » …

JD pour SOFOOT.com