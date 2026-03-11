 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

John Textor affirme être en bons termes avec le créancier de l’Olympique lyonnais qui lui répond sèchement
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 11:46

John Textor affirme être en bons termes avec le créancier de l’Olympique lyonnais qui lui répond sèchement

John Textor affirme être en bons termes avec le créancier de l’Olympique lyonnais qui lui répond sèchement

Oui, oui, la rupture est bel et bien consommée. Débarrassé de son ancien propriétaire John Textor depuis le 24 février dernier, l’Olympique lyonnais trace sa route en tentant d’oublier l’ancien cow-boy et le bordel qu’il a foutu au sein du club rhodanien.

Mais dans un entretien accordé au média brésilien UOL ce mardi, l’homme d’affaires étatsunien affirme qu’il reste en bons termes avec le fonds d’investissement Ares , créancier de l’OL depuis le mois de juillet 2025 : « Ce que vous voyez ressemble à une guerre civile parce que les avocats et les attachés de presse ont tendance à dire n’importe quoi. Mais j’entretiens une relation très directe et cordiale avec Ares. Nous avons des divergences d’opinions. Je veux racheter leurs parts, ils essaient de racheter les miennes en France . »

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Australie, un arbre se fait découper en plein milieu d’un match de D2 féminine
    En Australie, un arbre se fait découper en plein milieu d’un match de D2 féminine
    information fournie par So Foot 11.03.2026 11:55 

    Putain de nature. L’info n’aura pas échappé aux aficionados de la National Premier Leagues Women’s australienne, en particulier aux suiveurs assidus du groupe de l’Etat du Queensland. Pour le reste du monde, ce match de D2 entre les Souths Strikers et Gold Coast ... Lire la suite

  • Albert Baning : « Je n’étais peut-être pas au bon endroit au bon moment »
    Albert Baning : « Je n’étais peut-être pas au bon endroit au bon moment »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 11:47 

    Chine, Suisse, PSG, prêts en Ligue 2, Israël, Bulgarie, Sedan, amateurs. Prenez le parcours professionnel d’Albert Baning, retournez-le, et ça vous donne une carrière tout à fait linéaire. Mais c’est justement cette trajectoire pleine de surprises qui fait que ... Lire la suite

  • Neymar au Mondial : « il n'y a pas débat », selon Thiago Silva
    Neymar au Mondial : « il n'y a pas débat », selon Thiago Silva
    information fournie par So Foot 11.03.2026 11:36 

    Le sage a parlé. Malgré ses blessures récurrentes, Neymar rêve toujours de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Thiago Silva a pris position pour son compatriote au micro de TNT Sports Brasil, ce mardi. « Il n’y a pas de débat : si Neymar est en ... Lire la suite

  • Edin Džeko a refusé un énorme salaire au Paris FC
    Edin Džeko a refusé un énorme salaire au Paris FC
    information fournie par So Foot 11.03.2026 11:22 

    LVMH ne peut pas tout avoir. Cet hiver, le Paris FC voulait renforcer son attaque en recrutant un grantatakan . Pour occuper ce prestigieux rôle, les Parisiens avaient envisagé de recruter le Bosnien Edin Džeko , passé par Manchester City, l’AS Roma, ou encore ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank