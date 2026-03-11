Edin Džeko a refusé un énorme salaire au Paris FC

LVMH ne peut pas tout avoir. Cet hiver, le Paris FC voulait renforcer son attaque en recrutant un grantatakan . Pour occuper ce prestigieux rôle, les Parisiens avaient envisagé de recruter le Bosnien Edin Džeko , passé par Manchester City, l’AS Roma, ou encore l’Inter Milan.

Pour l’attirer dans la capitale, le PFC lui aurait proposé un salaire d’1,3 million sur 5 mois, rapporte Sport Bild . Mais l’attaquant de 39 ans a décliné , préférant rejoindre Schalke 04 pour une rémunération de 300 000 euros… Džeko a donc rejoint Gelsenkirchen et fait une crois sur le million. La Ville lumière n’attire peut-être pas tant que ça.…

EA pour SOFOOT.com