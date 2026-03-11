 Aller au contenu principal
Borja Iglesias se confie au sujet de la masculinité toxique et de l’homophobie qu’il subit dans le foot
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 11:09

Borja Iglesias se confie au sujet de la masculinité toxique et de l'homophobie qu'il subit dans le foot

Borja Iglesias se confie au sujet de la masculinité toxique et de l’homophobie qu’il subit dans le foot

De quoi dérouter certains supporters du Real Madrid. Dans son engagement contre l’homophobie et sa lutte contre la masculinité toxique, Borja Iglesias a trouvé un exemple parlant : la myriade d’insultes qu’il reçoit en raison de ses ongles vernis . Bien que son club, le Celta de Vigo, le soutienne sans rechigner, le Galicien tient une posture délicate qu’il explique dans les colonnes dans L’Équipe .

« Me peindre les ongles me donne la sensation de pouvoir exprimer quelque chose, à la manière d’une coupe de cheveux ou d’un tatouage, raconte l’international espagnol. […] Me faire traiter de « pédé », je ne le considère pas comme une insulte. Quand un type balance ça, je me dis que je serais bien plus heureux d’être « pédé » que d’être comme lui, plein de haine, à n’avoir rien d’autre à faire qu’insulter à la fin d’un match. »

SW pour SOFOOT.com

