Gianluigi Donnarumma sous le charme de Pep Guardiola
L’euphorie du début de relation.
Chassé de Paris, Gianluigi Donnarumma semble avoir retrouvé le sourire à Manchester City. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport , l’ancien portier du PSG, prié de plier bagage par Luis Enrique pour cause d’incompatibilité stylistique (le jeu au pied, ce détail), s’épanouit désormais sous le crachin anglais et sous les ordres de Pep Guardiola.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer