Gianluigi Donnarumma « prêt à rester jusqu'en janvier » à Paris ?

Non, tout ne va pas toujours très vite dans le football.

Gianluigi Donnarumma s’est fait pousser dehors par Lucas Chevalier, a annoncé son départ du PSG, a fait ses adieux au Parc des Princes… mais est toujours, à quatre jours de la fin du mercato, un joueur parisien . Annoncé du côté de Manchester City , le portier italien (26 ans) n’a pas encore plié bagage. D’accord avec le joueur – depuis déjà plusieurs semaines – mais pas avec le PSG, les Citizens brouillent les pistes : ils n’ont toujours pas vendu Ederson (32 ans), qui devrait néanmoins filer à Galatasaray, et ont déjà posé 31 millions d’euros pour racheter leur ex-gardien James Trafford (22 ans) en provenance de Burnley.…

JB pour SOFOOT.com