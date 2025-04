Gianluigi Donnarumma, naissance d’une pieuvre ?

Auteur de cinq arrêts, dont quatre décisifs en deuxième période, Gianluigi Donnarumma était le seul Parisien à rester serein contre Aston Villa. Étonnant quand on connaît ses trous d’airs, mais cela annonce-t-il vraiment le franchissement d’un cap chez ce gardien singulier ?

Un des nombreux poncifs toujours faciles à sortir dans une soirée entre potes devant un match de Ligue des champions consiste à dire que lorsque le meilleur joueur d’une équipe est son gardien, celle-ci est obligatoirement en difficulté. Le Paris Saint-Germain se spécialise, cette saison plus que jamais, dans le tordage de cou aux idées reçues. Alors quand Gianluigi Donnarumma a commencé à prendre feu contre Aston Villa, il était évident que le club de la capitale allait rallier, presque sans trembler, les demi-finales de C1.

Déjà trois matchs références

Car oui, « Gigio » fait partie de cette caste de gardiens capables d’être le héros d’un match même en ayant encaissé trois buts. C’est d’ailleurs quand il est assailli de tous les côtés que l’Italien est le meilleur, lorsqu’il peut faire parler sa main ferme et ses réflexes sur la ligne. Entre les 52 e et la 70 e minutes, il a écoeuré Marcus Rashford par deux fois, Youri Tielemans et Marco Asensio, maintenant à flot un collectif submergé, mais qui ne méritait pas de sortir par la petite porte. Au tour précédent, il avait déjà enfilé sa cape de héros avec un match retour de gala contre Liverpool, notamment marqué par deux tentatives stoppées durant la séance de tirs au but, mais également contre Manchester City, en phase de ligue, où il avait sorti cinq arrêts déterminants. Dans chacune de ces rencontres, le champion d’Europe 2021 a dû s’employer à de multiples reprises pour prouver qu’il avait l’étoffe d’un joueur décisif.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com