Gianluigi Donnarumma et Hannah Hampton empochent le Trophée Yachine
Le gant d’or est italien (et anglais, tiens).
Hannah Hampton, championne d’Europe avec l’Angleterre et un nez cassé cet été, a remporté le trophée Yachine. Tout comme le portier de Manchester City (ex-Paris Saint-Germain), Gianluigi Donnarumma , est sans surprise élu meilleur gardien de la saison 2024-2025 , après une année quasi parfaite.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
