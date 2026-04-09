Gianluigi Donnaruma s’exprime enfin après l’élimination de l’Italie

Après la colère, les sanglots. C’est un Italien énervé, presque enragé, qui avait quitté le terrain après la défaite en Bosnie qui éliminait l’Italie de la course au Mondial la semaine dernière. C’est désormais un homme attristé qui s’est livré lors d’un entretien accordé à Sky Sports. Gianluigi Donnaruma n’a pas masqué sa peine après cette nouvelle désillusion : « Les premiers jours, j’ai eu beaucoup de mal à digérer, mais la vérité, c’est qu’il faut réagir . Ce furent des jours très durs et éprouvants, comme pour tous les Italiens. Nous tenions tous énormément à aller au Mondial , malheureusement nous n’y sommes pas parvenus et il faut l’accepter. Il faut aller de l’avant, même si ça fait mal, vraiment très mal. »

Une nation qui doit se relever

Le portier des Citizens l’a répété à plusieurs reprises, cette défaite fait mal. « C’est dur, mais il faut continuer avec force et avec la conviction que l’Italie redeviendra grande ». Des mots pleins d’espoir pour le joueur qui à 27 ans n’a encore jamais eu la chance de disputer une Coupe du monde . L’Italien a également profité de cet échange pour démentir les rumeurs sur des primes qu’auraient demandées les ex-joueurs de Gennaro Gattuso en cas de qualification : « En tant que capitaine, je n’ai jamais demandé un euro à la sélection italienne . Personne n’a jamais rien demandé à la Fédération. » …

TC pour SOFOOT.com