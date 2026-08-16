Getafe s'offre un nouveau record
Le compte est bon. Opposé à Alavés pour l’ouverture de la Liga ce samedi, Getafe a débuté sa saison de la pire des manières en s’inclinant 3 à 0 et en étant réduit à dix avant la fin de la première période après l’expulsion de Kiko Femenia. Une nouvelle infériorité numérique qui place les Azulones en tête du classement des équipes du Big 5 à avoir écopé du plus grand nombre de cartons rouges lors des cinq dernières saison s.
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