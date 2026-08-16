Des Brestois apathiques s'inclinent contre Nottingham Forest
Nottingham Forest 2-0 Brest
Buts : Wood (23 e SP), Netz (30 e ) pour les Tricky Trees
Rien ne va plus. Avec une seule victoire en préparation face au Stade Briochin (1-2) sur les six matchs disputés, Brest avait à coeur de se rassurer à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Si tout n’a pas été à jeter lors de cette confrontation avec Nottingham Forest, le constat reste implacable avec une nouvelle défaite à la clé pour les Ty’Zefs (2-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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