 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gessime Yassine raconte l'action qui a mené au penalty strasbourgeois
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 20:31

Gessime Yassine raconte l'action qui a mené au penalty strasbourgeois

Gessime Yassine raconte l'action qui a mené au penalty strasbourgeois

Le karma. Né à Salon-de-Provence et formé à Marignane à quelques kilomètres de la cité phocéenne, Gessime Yassine s’est transformé en bourreau pour l’Olympique de Marseille . Arrivé au mercato hivernal en Alsace, c’est lui qui a provoqué la faute d’Emerson Palmieri , qui a permis à Joaquín Panichelli d’égaliser, comme il l’a expliqué en zone mixte après la rencontre : « J’ai vu le ballon qui était en l’air, j’ai vu qu’il (Emerson) a mis un peu de temps, j’ai mis mon pied après j’ai été intelligent sur la faute ».

🎥 Gessime Yassine raconte son entrée décisive pour le @RCSA face à @OM_Officiel. L'ailier a arraché le penalty de l'égalisation dans le temps additionnel devant sa famille et ses amis au Vélodrome.#OMRCSA (2-2) pic.twitter.com/IinDbUAdhq…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lyon corrige Dijon et rejoint le PSG en finale de la Coupe LFFP
    Lyon corrige Dijon et rejoint le PSG en finale de la Coupe LFFP
    information fournie par So Foot 14.02.2026 21:00 

    Dijon 0-4 OL Lyonnes Buts : Hegerberg (17 e , 32 e ), Bacha (65 e ), Katoto (88 e ) pour les Fenottes Une finale mais toujours pas de naming officiel pour la compétition. Les finales se suivent et se ressemblent du côté des compétitions féminines françaises, l’OL ... Lire la suite

  • Tenu en échec par Brest, Lille est toujours à l'arrêt
    Tenu en échec par Brest, Lille est toujours à l'arrêt
    information fournie par So Foot 14.02.2026 20:54 

    Lille 1-1 Brest Buts : Perrin (71 e ) pour le LOSC // Labeau Lascary (58 e ) pour les Ty Zef Perturbations en direction de Lille Europe.… TB pour SOFOOT.com

  • Le lob complètement fou d’un jeune défenseur U17 de l’OL
    Le lob complètement fou d’un jeune défenseur U17 de l’OL
    information fournie par So Foot 14.02.2026 20:34 

    Même pas 17 ans et déjà le but de sa carrière. Alors que les U17 de l’OL défiaient Sochaux ce samedi, le défenseur rhodanien Nolan Velut s’est offert un but absolument incroyable … et pas forcément volontaire. Sur une longue ouverture depuis l’orée de sa propre ... Lire la suite

  • Les regrets de Gary O'Neil
    Les regrets de Gary O'Neil
    information fournie par So Foot 14.02.2026 20:16 

    Le retour du FC Ouin Ouin. Alors que son équipe comptait deux buts de retard à vingt minutes du terme de la rencontre, Gary O’Neil a su faire les choix justes pour réussir à arracher un point au Vélodrome ce samedi soir. Le tacticien anglais estime toutefois que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank