Gessime Yassine raconte l'action qui a mené au penalty strasbourgeois

Le karma. Né à Salon-de-Provence et formé à Marignane à quelques kilomètres de la cité phocéenne, Gessime Yassine s’est transformé en bourreau pour l’Olympique de Marseille . Arrivé au mercato hivernal en Alsace, c’est lui qui a provoqué la faute d’Emerson Palmieri , qui a permis à Joaquín Panichelli d’égaliser, comme il l’a expliqué en zone mixte après la rencontre : « J’ai vu le ballon qui était en l’air, j’ai vu qu’il (Emerson) a mis un peu de temps, j’ai mis mon pied après j’ai été intelligent sur la faute ».

🎥 Gessime Yassine raconte son entrée décisive pour le @RCSA face à @OM_Officiel. L'ailier a arraché le penalty de l'égalisation dans le temps additionnel devant sa famille et ses amis au Vélodrome.#OMRCSA (2-2) pic.twitter.com/IinDbUAdhq…

LB pour SOFOOT.com