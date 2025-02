information fournie par So Foot • 25/02/2025 à 12:29

Gerard Piqué remet Lamine Yamal à sa place : « Dans ma génération, il n’aurait pas joué »

L’aigreur en personne.

Invité dans le premier épisode du podcast de son ancien rival et désormais ami Iker Casillas, Gerard Piqué est revenu sur le phénomène Lamine Yamal , qui enchante tout Barcelone depuis maintenant deux saisons. Plutôt que de reconnaître le talent du môme de 17 ans, l’ancien défenseur blaugrana entre 2008 et 2022 et actuel dirigeant a choisi d’endosser le costume du retraité aigri. selon des propos rapportés en attendant la sortie officielle du podcast. « Mon sentiment est que dans ma génération, Lamine Yamal n’aurait pas joué » , aurait-il déclaré pendant sa discussion avec l’ex-gardien légendaire du Real Madrid, dont seuls quelques extraits ont pour le moment été relayés par par Marca .…

TJ pour SOFOOT.com