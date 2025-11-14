 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Geoffrey Dernis : « Mettre l’Atlas Paillade en lumière à la Mosson »
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 10:30

Geoffrey Dernis : « Mettre l’Atlas Paillade en lumière à la Mosson »

Geoffrey Dernis : « Mettre l’Atlas Paillade en lumière à la Mosson »

Ce 7e tour de Coupe de France entre l’Atlas Paillade (R1) et Bourg-en-Bresse (National) était a priori banal. Sauf que le club montpelliérain a vu son terrain ne pas être homologué par la FFF. Conséquence : ce match va se disputer à la Mosson. Un moment unique pour Geoffrey Dernis, 44 ans, champion de France avec le MHSC en 2012, entraîneur de l’Atlas Paillade. Entretien.

Si on te dit que Geoffrey Dernis, champion de France avec le Montpellier HSC, va coacher un match à la Mosson : tu nous réponds quoi ?

(Il sourit.) C’est quelque chose que, parfois, la vie te donne sans que tu ne t’y attendes. Des opportunités qui te tombent dessus comme ça. Et c’est un réel plaisir. Si on m’avait dit qu’un jour, je retrouverai la Mosson en tant qu’entraîneur, je t’aurais dit : « J’aimerais bien. » Finalement, c’est en entraînant mon petit club à côté de la Mosson qui me permet d’y retourner. Je suis très heureux.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Haïti et le Suriname rêvent très fort de la Coupe du monde
    Haïti et le Suriname rêvent très fort de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 14.11.2025 13:05 

    Les petits se prennent à rêver. L’histoire est en marche. Organisateurs de la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont qualifiés d’office pour le tour principal de la compétition. Une tradition de toujours, qui sera d’ailleurs supprimée ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement en Azerbaïdjan
    Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement en Azerbaïdjan
    information fournie par So Foot 14.11.2025 12:42 

    Dire qu’il lui suffisait d’enlever son maillot pour son doublé pour être suspendu. Avec sa large victoire face à l’Ukraine ce jeudi soir au Parc des Princes (4-0), l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026. Assurés de finir premiers de ... Lire la suite

  • Millie Bright a du cœur et de la ressource après son break
    Millie Bright a du cœur et de la ressource après son break
    information fournie par So Foot 14.11.2025 12:25 

    Capessa dei capi. Millie Bright s’est arrêtée une fois, et ça lui a sauvé la tête. L’ancienne patronne de la défense anglaise a dit stop l’été dernier, incapable de « donner 100 % mentalement ou physiquement » . Une pause, une opération au genou, et puis la retraite ... Lire la suite

  • Le Curaçao est tout proche d'un grand exploit
    Le Curaçao est tout proche d'un grand exploit
    information fournie par So Foot 14.11.2025 11:51 

    En route pour marquer l’histoire. Engagé dans les qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2026, le Curaçao a éclaté les Bermudes dans la nuit de jeudi à vendredi (7-0). Un résultat qui le place premier de sa poule de qualifications, avec un point d’avance ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank