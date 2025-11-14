Geoffrey Dernis : « Mettre l’Atlas Paillade en lumière à la Mosson »

Ce 7e tour de Coupe de France entre l’Atlas Paillade (R1) et Bourg-en-Bresse (National) était a priori banal. Sauf que le club montpelliérain a vu son terrain ne pas être homologué par la FFF. Conséquence : ce match va se disputer à la Mosson. Un moment unique pour Geoffrey Dernis, 44 ans, champion de France avec le MHSC en 2012, entraîneur de l’Atlas Paillade. Entretien.

Si on te dit que Geoffrey Dernis, champion de France avec le Montpellier HSC, va coacher un match à la Mosson : tu nous réponds quoi ?

(Il sourit.) C’est quelque chose que, parfois, la vie te donne sans que tu ne t’y attendes. Des opportunités qui te tombent dessus comme ça. Et c’est un réel plaisir. Si on m’avait dit qu’un jour, je retrouverai la Mosson en tant qu’entraîneur, je t’aurais dit : « J’aimerais bien. » Finalement, c’est en entraînant mon petit club à côté de la Mosson qui me permet d’y retourner. Je suis très heureux.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com