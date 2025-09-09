Gennaro Gattuso pète un plomb contre un joueur israélien
Aussi énervé qu’à l’Olympique de Marseille.
Ce lundi soir, l’Italie de Gennaro Gattuso a remporté un match au scénario rocambolesque contre Israël (5-4). Après quatre buts marqués dans le dernier quart d’heure, des rebondissements à gogo et un grand soulagement pour la Nazionale , les nerfs étaient chauds et le bouillonnant coach italien a dégoupillé après le coup de sifflet final.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
