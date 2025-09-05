 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gennaro Gattuso : « Il faut penser à gagner, que ce soit propre ou sale »
information fournie par So Foot 05/09/2025 à 13:27

Gennaro Gattuso : « Il faut penser à gagner, que ce soit propre ou sale »

Gennaro Gattuso : « Il faut penser à gagner, que ce soit propre ou sale »

Une mission sous pression.

Gennaro Gattuso va faire ses débuts comme sélectionneur de l’Italie, ce vendredi soir, à l’occasion de la réception de l’Estonie, à Bergame. « La vérité, c’est que je n’ai pas le temps de m’émouvoir , a-t-il posé. Il y a beaucoup de responsabilités qui pèsent sur moi et je n’aurai certainement pas le temps de m’émouvoir. Peut-être un peu pendant l’hymne national, ou en voyant mes parents dans les tribunes, et en pensant à ma sœur. Ce sont des émotions qui disparaîtront ensuite (…) I l y a encore des choses à corriger et cela va m’empêcher de dormir. »

L'offre BoursoBank