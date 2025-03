Genk remporte le choc face à l’Union en Belgique avant la division de points et les play-off

Qui dit début des play-off, dit début du bordel en Belgique !

La phase classique de Jupiler Pro League se termine ce week-end, avec une rencontre disputée ce samedi et sept autres en simultané ce dimanche. Si tous les tickets des Champions Playoffs – le top 6 qui se battra pour le titre – sont d’ores et déjà distribués, le Racing Genk, leader, a signé un succès important ce samedi à domicile face à l’Union saint-gilloise (2-1), candidate elle aussi pour le titre. Les Schtroumpfs, invaincus à la maison cette saison, se sont imposés grâce à des pions de Tolu Arokodare et Oh Hyeon-gyu, et avec un but signé Anouar Ait El Hadj côté bruxellois.…

FL pour SOFOOT.com