Genesio inquiété par le départ de Chevalier, mais pas seulement

Bruno à jeun.

Alors que le LOSC traverse tranquillement sa pré-saison avec une victoire 3-0 face au Venezia FC (doublé de Giroud !), l’entraîneur lillois Bruno Genesio s’est exprimé ce mercredi en conférence de presse sur les rumeurs de départ de Lucas Chevalier , vers le Paris Saint-Germain. Le portier français était l’un des grands artisans de la belle dernière saison du LOSC, son absence aurait légitimement de quoi inquiéter le technicien français. Mais le natif de Lyon relativise à sa manière : « Il n’y a pas que son cas qui m’inquiète. Il y en a beaucoup ». De quoi rassurer les supporters des Dogues……

ARM pour SOFOOT.com