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Le cas Paulo Fonseca, un indicateur du déclassement de la Ligue 1
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 00:50

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Le cas Paulo Fonseca, un indicateur du déclassement de la Ligue 1

Le cas Paulo Fonseca, un indicateur du déclassement de la Ligue 1

On connaissait les clubs français contraints de laisser filer leurs meilleurs joueurs pour satisfaire les exigences de la DNCG. On découvre désormais que leurs entraîneurs peuvent eux aussi leur échapper, parfois avant l’hiver. Le départ de Paulo Fonseca pour le Sporting CP en est une illustration embarrassante. Un choix qui tient évidemment à une histoire personnelle, mais qui raconte aussi quelque chose de moins romantique : la place qu’occupe désormais la Ligue 1 dans la hiérarchie européenne.

Dans Situation amoureuse : c’est compliqué , Manu Payet campe le personnage de Ben, un homme bien dans ses baskets, bien dans son couple, à deux doigts du mariage. Jusqu’à ce que son amour de jeunesse ne revienne dans sa vie. Une heure trente de cocasseries plus tard, Ben finira par choisir sa situation stable au détriment de son fantasme d’ado. Avec Paulo Fonseca dans le premier rôle, le film aurait été un très court métrage, puisque parti sans se retourner, sûr de son choix. Déjà arrivé au Portugal, grande banane sur le visage, le technicien rentre chez lui vivre « son rêve d’enfant » en dépit des perspectives sportives que lui offrait le début de saison. Orphelin de son coach, Lyon est pourtant sur le podium d’une Ligue 1 très ouverte, et peut légitimement envisager une qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Alors la question se pose : que valent vraiment ces opportunités au regard d’un championnat aux clubs malades et qui performent peu sur la scène européenne ?

Au carrefour des ambitions

Au gré des dernières saisons, la Ligue 1 s’est taillé la réputation de championnat tremplin. La crise économique a progressivement transformé son modèle : les clubs ne sont plus en mesure de proposer des projets sportifs et financiers suffisamment compétitifs pour retenir les talents qu’ils contribuent à développer. On y fait ses premières armes, parfois juste quelques matchs, avant de partir ailleurs. Ce système de valorisation empêche de construire à moyen terme. Les projets sportifs peuvent vriller en deux départs. Au diable la projection sportive, il permet aux clubs de survivre dans un championnat marqué par la cure d’austérité des droits TV. De grands monuments sont pourtant tombés. Bordeaux est dans les limbes du football amateur. Nantes se bat en queue de classement de Ligue 2. Lyon a récemment échappé à une relégation administrative tandis qu’à Marseille, Frank McCourt, las de d

Par Maxime Masson pour SOFOOT.com

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