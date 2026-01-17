 Aller au contenu principal
Rallye-Benavides renverse Brabec et remporte le Dakar pour deux secondes en moto
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 10:24

Rallye Dakar - Etape 13 - De Yanbu à Yanbu

L'Argentin Luciano Benavides (KTM) a remporté samedi son premier Dakar dans la catégorie moto avec seulement deux secondes d'avance ‍sur l'Américain Ricky Brabec (Honda), le plus petit écart de l'histoire de l'épreuve entre deux motards, à l'issue d'une dernière étape renversante.

Le pilote de 30 ans s'est ‌imposé alors qu'il pointait à 3'20'' de son adversaire avant le départ samedi matin de la 13e et dernière étape sur un parcours ​de 105 km autour de Yanbu (Arabie saoudite).

"Je ne peux pas y croire, ⁠c'est irréel", a réagi Luciano Benavides, sacré à l'occasion de sa neuvième participation et quatrième l'an passé, sur La chaîne ⁠L'Équipe. "Je n'ai jamais arrêté d'y ‍croire et aujourd'hui, j'avais le sentiment que c'était toujours ⁠possible. Je ne pensais pas au résultat et je donnais juste tout ce que j'avais."

Ricky Brabec, vainqueur du Dakar 2020 et 2024, a perdu 2'29'', bonifications ​comprises, sur les 19 derniers kilomètres de la spéciale, à cause d'une erreur de navigation.

"Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé. Je pris ⁠le mauvais virage à gauche, je me suis retrouvé dans une ​mauvaise situation. Je me sens très mal", a réagi ​l'Américain sur La chaîne ​L'Équipe.

Vainqueur de trois étapes sur ce Dakar 2026, Luciano Benavides avait déjà mené le ​classement général avec dix secondes d'avance ⁠après la huitième étape puis de nouveau après la 11e étape (23 secondes), alors que Ricky Brabec avait décidé de perdre volontairement du temps pour des raisons stratégiques.

Luciano Benavides imite son frère aîné Kevin, vainqueur en 2021 et 2023, et succède ‌à l'Australien Daniel Sanders (KTM), qui s'est fracturé la clavicule gauche lors d'une violente chute sur la 10e étape alors qu'il menait le classement général.

L'Espagnol Tosha Schareina (Honda) a pris la troisième place à 25'12'' du vainqueur.

Adrien Van Beveren (Honda), premier Français, s'est classé sixième à plus d'une heure de l'Argentin.

(Rédigé par Vincent Daheron, ‌édité par Zhifan liu)

