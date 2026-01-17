 Aller au contenu principal
La Fiorentina en deuil
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 10:59

La Fiorentina en deuil

La Fiorentina en deuil

Saison de merde, pour la Fiorentina. Englué dans la zone de relégation en Serie A et donc mal en point au classement, le club italien vient de perdre un homme très important pour lui : président et propriétaire de l’entité depuis 2019, Rocco Commisso est en effet décédé à l’âge de 76 ans.

La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Comunicato: https://t.co/7qwoZvx5zZ pic.twitter.com/0zACWnooCK…

FC pour SOFOOT.com

