La Fiorentina en deuil
Saison de merde, pour la Fiorentina. Englué dans la zone de relégation en Serie A et donc mal en point au classement, le club italien vient de perdre un homme très important pour lui : président et propriétaire de l’entité depuis 2019, Rocco Commisso est en effet décédé à l’âge de 76 ans.
La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Comunicato: https://t.co/7qwoZvx5zZ pic.twitter.com/0zACWnooCK…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer