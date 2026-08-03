GB/PMI: L'indice PMI manufacturier de juillet revu à la baisse, à son plus bas niveau depuis quatre mois

Un ouvrier de Bion utilise une machine dans l'usine de Reading

L'activité manufacturière britannique ‌a progressé pour le neuvième mois consécutif en juillet, mais à ​son rythme le plus lent depuis quatre mois, selon les données publiées lundi, qui indiquent un regain d'impact de la guerre en ​Iran vers la fin du mois dernier.

L'indice S&P Global des directeurs d'achat pour le ​secteur manufacturier britannique est tombé ⁠à 51,9 en juillet, contre 52,5 en juin, contrairement à ‌une première estimation provisoire de 52,8, qui constituait le troisième résultat le plus élevé de ces quatre dernières ​années.

"La baisse mensuelle ‌du niveau de l’indice PMI s’explique par une forte ⁠réduction des stocks d’achats, un ralentissement de la croissance de l’emploi et un net ralentissement du rythme de progression des délais ⁠de livraison des ‌fournisseurs", a indiqué S&P Global.

La composante "production" de l’indice PMI ⁠manufacturier a progressé, passant de 52,6 à 52,9, ce qui ‌représente la plus forte croissance depuis septembre 2024, mais ⁠une hausse moins importante que celle indiquée par ⁠l’estimation préliminaire de ‌53,6.

Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance, tandis que celles ​inférieures à 50 indiquent une ‌contraction.

Les données ont été collectées du 9 au 28 juillet, tandis que la date butoir ​pour l'estimation préliminaire était le 24 juillet.

Les industriels ont fait état de la plus faible hausse des coûts des ⁠intrants depuis février, tandis que les niveaux d’emploi ont stagné.

Les petites entreprises manufacturières ont signalé un léger recul de leurs volumes de production en juillet, tandis que les moyennes et grandes entreprises ont enregistré une croissance.

(Rédigé par David Milliken ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)