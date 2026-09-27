GB-Cinq arrestations après un incident majeur à la base militaire de Fairford, utilisée par les États-Unis

(Actualisé avec le nombre d'arrestations)

La police britannique a déclaré dimanche avoir arrêté cinq hommes soupçonnés de préparer un acte terroriste près d'une base aérienne britannique qui a été utilisée par l'armée américaine pour bombarder l'Iran.

Les enquêteurs antiterroristes chargés de l'affaire ont précisé que la police avait, aux premières heures de la journée, reçu un appel signalant trois véhicules suspects semblant se diriger vers la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Après l'arrestation de cinq suspects, la police a estimé que la situation était désormais maîtrisée.

"Nous en sommes aux premières étapes de l'enquête et cinq hommes sont toujours en garde à vue", déclare Vicki Evans, coordinatrice nationale principale de la lutte antiterroriste, citée dans un communiqué.

"Comme vous pouvez vous y attendre, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin de comprendre les circonstances de cet incident", poursuit-elle.

Le gouvernement britannique a autorisé les États-Unis à utiliser la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pour mener des frappes contre des sites de missiles iraniens qui attaquent des navires dans le détroit d'Ormuz.

Selon la police, un périmètre de sécurité de 400 mètres a été mis en place autour de la base pendant l'inspection des fourgonnettes, ajoutant que des riverains ont été évacués de leur domicile.

Un employé de Reuters témoin de la scène a précisé au début de l'incident que des policiers armés avaient bloqué l'accès à l’entrée principale de la base.

Jusqu'à une trentaine de véhicules d'urgence, dont des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers, ont stationné dans le village de Fairford, près de la base.

Un porte-parole de l’armée de l’air américaine a dit qu’il ne commenterait pas les mesures spécifiques de protection des forces.

"La 501e escadre de soutien au combat et nos autres escadres basées au Royaume-Uni restent vigilantes et prendront les mesures appropriées pour garantir la sécurité de nos militaires américains, de nos civils, de nos sous-traitants et de leurs famille", a déclaré ce porte-parole.

La Grande-Bretagne a dit en juillet que ses forces armées étaient prêtes à protéger le pays contre toute attaque après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont averti de ne pas autoriser des bombardiers américains à décoller de Fairford.

De plus en plus inquiet que des sabotages ou des cyberattaques aient lieu, le gouvernement a aussi informé les gestionnaires d’infrastructures critiques de la menace que représente la Russie. La Russie nie mener des attaques hybrides contre les pays occidentaux.

(Reportage par Toby Shepheard et Andrew MacAskill; rédaction par Kate Holton et Elizabeth Piper; version française Florence Loève et Benoit Van Overstraeten)