Londres appelle au calme face aux tensions liées à une marche protestante en Irlande du Nord

Des manifestants rassemblés à Portadown, en Irlande du Nord, contre le passage d'une marche protestante pro-britannique autorisée pour la première fois depuis 1997 en plein quartier catholique, le 27 septembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a lancé un appel au calme dimanche après que des milliers de personnes se sont rassemblées à Portadown, en Irlande du Nord, pour empêcher le passage d'une marche protestante pro-britannique autorisée pour la première fois depuis 1997 en plein quartier catholique.

Les partisans de l'Ordre d'Orange sont restés bloqués dans une église, tandis qu'environ 2.000 habitants du quartier de Garvaghy Road ont défilé et bravé une pluie battante pour leur barrer la route.

La tension est montée après qu'un tribunal a autorisé, dans un revirement surprise tard samedi soir, la tenue de la marche de cet ordre protestant, ravivant des tensions héritées du conflit nord-irlandais.

Un important dispositif de sécurité avec hélicoptère et véhicules blindés a été déployé à Portadown, ville située à une quarantaine de kilomètres au sud de Belfast, a constaté un journaliste de l'AFP.

"D'importants progrès" ont été accomplis en Irlande du Nord "et nous ne voulons pas voir les choses repartir en arrière", a commenté dimanche matin sur la BBC le Premier ministre britannique Andy Burnham, enjoignant au "calme de toutes les parties".

Des manifestants rassemblés à Portadown, en Irlande du Nord, contre le passage d'une marche protestante pro-britannique autorisée pour la première fois depuis 1997 en plein quartier catholique, le 27 septembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

L'Irlande du Nord a été marquée par trois décennies d'un conflit opposant des républicains, principalement catholiques, favorables à l'unification avec l'Irlande, et des unionistes, principalement protestants, favorables au maintien dans le Royaume-Uni.

Garvaghy Road était devenu l'un des principaux points de tension à la fin des années 1990.

Depuis les accords de paix dits "du Vendredi saint" en 1998, qui ont mis fin au conflit en Irlande du Nord, les soutiens de l'Ordre d'Orange n'étaient plus autorisés à y défiler.

La Commission des parades, organisme indépendant d'Irlande du Nord chargé de réglementer ces défilés controversés, a cependant décidé d'autoriser cette année 35 membres de l'Ordre à marcher en silence le long de Garvaghy Road, sans fanfare ni partisans.

"Harcèlement sectaire"

La justice a été saisie et un juge de la Haute Cour de Belfast a d'abord suspendu la marche samedi, avertissant que ce différend de longue date pouvait provoquer une escalade dans toute l'Irlande du Nord et exhortant les parties à "s'éloigner du précipice".

Mais, coup de théâtre peu avant minuit, une formation de trois juges de la Cour d'appel a annulé ce jugement, estimant que le juge avait commis une "erreur de droit".

Des manifestants rassemblés à Portadown, en Irlande du Nord, contre le passage d'une marche protestante pro-britannique autorisée pour la première fois depuis 1997 en plein quartier catholique, le 27 septembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Ce revirement a été vivement condamné par la Première ministre d'Irlande du Nord Michelle O'Neill, du parti républicain irlandais Sinn Fein. "Notre message ce soir est clair. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ni demain. Ni jamais", a-t-elle déclaré.

La présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a elle déclaré aux journalistes en marchant à côté des contre-manifestants que "les habitants et la communauté étaient descendus dans la rue pour défendre leur droit à vivre à l'abri du harcèlement sectaire".

Depuis 1998, "de nombreux progrès ont été accomplis (...) la vie des gens a fondamentalement changé", a-t-elle déclaré. "Nous ne reviendrons pas en arrière".

Gavin Robinson, dirigeant du Democratic Unionist Party (DUP), formation pro-britannique, a affirmé que Michelle O'Neill devrait faire l'objet d'une "condamnation unanime", l'accusant d'"enfreindre la loi" en ignorant la décision de la justice.

Des manifestants rassemblés à Portadown, en Irlande du Nord, contre le passage d'une marche protestante pro-britannique autorisée pour la première fois depuis 1997 en plein quartier catholique, le 27 septembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

La Commission des parades, créée en 1998, avait interdit cette année-là à l'Ordre d'Orange de terminer son parcours par Garvaghy Road et elle a depuis systématiquement rejeté ses demandes.

La question a été relancée en août lorsque la Haute Cour a annulé la dernière restriction imposée par la commission en raison de vices de procédure, sans pour autant reconnaître à l'Ordre le droit de défiler le long de Garvaghy Road.

L'Ordre d'Orange a alors déposé une nouvelle demande, ce qui a conduit à la décision prise vendredi d'autoriser cette procession sous une forme restreinte.