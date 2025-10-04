Gaza-Trump appelle Israël à cesser les bombardements après la réponse du Hamas

par Nidal al-Mughrabi et Gram Slattery

Le président américain a demandé vendredi à Israël de cesser immédiatement les bombardements sur la bande de Gaza après que le Hamas a dit être disposé à libérer tous les otages israéliens conformément au plan de Donald Trump.

Le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël se préparait à "la mise en oeuvre immédiate" de la première phase du plan du président américain pour la libération des otages israéliens après la réponse du Hamas.

Les médias israéliens ont rapporté peu après que l'échelon politique du pays avait demandé à l'armée de réduire son action offensive à Gaza.

Dans un communiqué, le chef de l'Etat major israélien a demandé à l'armée de se préparer à la mise en oeuvre de la première phase du plan de Donald Trump sans indiquer si l'activité militaire serait réduite à Gaza.

Donald Trump qui a avait donné au Hamas jusqu'à 22h00 GMT dimanche afin de parvenir à un accord sur son plan, a estimé sur son réseau Truth Social que le Hamas était prêt "pour une paix durable", d'après le communiqué publié par le groupe.

"Israël doit immédiatement cesser les bombardements sur Gaza afin que nous puissions libérer les otages rapidement et en toute sécurité ! Pour l'instant, cela est beaucoup trop dangereux", a ajouté le président américain.

"(Israël) continuera de travailler en coopérant entièrement avec le président et son équipe pour mettre fin à la guerre en accord avec les principes présentés par Israël, qui sont alignés sur la vision du président Trump", a indiqué le cabinet de Benjamin Netanyahu.

Des habitants ont toutefois déclaré que des tanks israéliens avaient bombardé l'une des rues principales situées au coeur de la ville de Gaza après le message de Donald Trump.

Des témoins ont dit que des avions de l'armée israélienne avaient intensifié leurs bombardements sur la ville de Gaza dans l'heure qui a suivi la publication du communiqué du Hamas.

Des frappes ont également visé la ville de Khan Younès, ont rapporté des témoins.

