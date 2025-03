Gaza : le rêve impossible d’un retour au foot

Après un an et demi de bombardements israéliens, la pratique du football dans la bande de Gaza est comme tout le reste : en ruine. Et si la sélection palestinienne tente tant bien que mal d’exister dans les qualifications pour le Mondial 2026, l’avenir du ballon rond reste lui en suspens.

« Quand tout cela va-t-il s’arrêter ? Quand les gens vont-ils bouger ? Nous n’avons ni les yeux bleus, ni les cheveux blonds, mais nous sommes des êtres humains. Notre péché, c’est d’être occupé par des Israéliens » , tels sont les mots de Rami Abou Jamous. Dans son livre intitulé Journal de bord de Gaza , ce journaliste palestinien (mais également fixeur pour les journalistes étrangers dans la bande de Gaza) a tenu – comme son nom l’indique – une chronique des sanglants derniers mois. Depuis plus de 15 mois, les Gazaouis vivent sous les bombes et les massacres de l’État israélien, comme ce fut jadis le cas en 2006, 2009, 2012 ou plus dernièrement en 2021. Un peuple anéanti. Bilan provisoire : plus de 50 000 morts selon l’Unicef, pour près de 111 000 blessés et près de 11 000 disparus. Des chiffres qui, selon The Lancet , pourraient être sous-estimés de 40%.

Le secrétaire général adjoint du Comité olympique palestinien m’a dit qu’il va falloir au moins dix ans pour voir les compétitions sportives repartir comme avant.…

Propos de Dima Said, Adham Abu Samra et Abubaker Abed recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com