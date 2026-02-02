Gaza-Israël a rouvert le passage frontalier de Rafah sous un contrôle strict

(Actualisé avec sources, détails, contexte)

par Haseeb Alwazeer

Le point de passage frontalier de Rafah, contrôlé par Israël, a rouvert lundi entre la bande de Gaza et l'Égypte, permettant à un petit nombre de Palestiniens de quitter ou de revenir dans le territoire ravagé par la guerre.

Ce passage, situé dans ce qui était autrefois une ville de 250.000 habitants qu'Israël a depuis complètement démolie et dépeuplée, est la seule voie d'accès ou de sortie pour la quasi-totalité des plus de deux millions d'habitants de la bande de Gaza.

Il est fermé de manière quasi permanente depuis mai 2024 et contrôlé par l'armée israélienne côté gazaoui. Sa réouverture était une condition importante de la première phase du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin aux combats entre Israël et le Hamas dans l'enclave palestinienne.

Elle intervient toutefois de façon limitée, Israël exigeant des contrôles de sécurité pour les Palestiniens traversant le poste-frontière.

Selon une source palestinienne, 50 Palestiniens devraient traverser lundi le point de passage pour entrer dans la bande de Gaza après des contrôles de sécurité israéliens rigoureux. Cinquante autres Palestiniens devaient être autorisés à quitter l'enclave palestinienne.

Ces déclarations suggèrent un plafond quotidien de 100 voyageurs. En milieu de matinée, on ne savait pas encore combien de personnes avaient franchi la frontière.

Un responsable israélien de la sécurité a déclaré que des équipes de surveillance européennes étaient arrivées au poste-frontière, "désormais ouvert à la circulation des résidents, tant à l'entrée qu'à la sortie".

INSPECTION ISRAÉLIENNE

Avant la prise de contrôle du point de passage frontalier de Rafah par Israël, quelques 100.000 Palestiniens ont fui la bande de Gaza par le poste de Rafah en raison de l'offensive israélienne menée après l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas, selon les autorités palestiniennes.

Certains ont été aidés par des organisations humanitaires, d'autres ont versé des pots-de-vin à des parties en Égypte pour obtenir l'autorisation de partir.

Au fur et à mesure de son offensive dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a envahi le sud de l'enclave et fermé le point de passage de Rafah.

Une voie importante permettant aux Palestiniens blessés et malades de se faire soigner en dehors de Gaza a ainsi été coupée. Seuls quelques milliers d'entre eux ont été autorisés par Israël à sortir de la bande de Gaza pour se faire soigner dans des pays tiers via Israël au cours de l'année écoulée.

Désormais, les Palestiniens qui souhaitent passer par Rafah devront obtenir l'autorisation des forces de sécurité israéliennes, ont déclaré trois sources égyptiennes. Des murs en béton armé, surmontés de barbelés, ont été installés le long de la zone de passage, ont indiqué ces sources.

Les Gazaouis qui entrent et sortent de l'enclave palestinienne devront marcher 2,5 km le long du "corridor de Philadelphie", une voie contrôlée par Israël qui longe la frontière entre Gaza et l'Égypte, ont déclaré les sources.

Au point de passage, ils devront franchir trois portes distinctes, dont une administrée par l'Autorité palestinienne sous la supervision d'un groupe de travail de l'Union européenne, mais contrôlée à distance par Israël.

LES JOURNALISTES TOUJOURS PRIVÉS D'ACCÈS À GAZA

Malgré la réouverture de Rafah, Israël refuse toujours d'autoriser l'entrée des journalistes étrangers, interdits d'accès dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

La Cour suprême israélienne examine actuellement une requête de l'Association de la presse étrangère (FPA) demandant à ce que les journalistes étrangers soient autorisés à entrer dans l'enclave palestinienne depuis Israël.

Les avocats du gouvernement israélien ont déclaré que laisser entrer des journalistes dans l'enclave palestinienne pourrait présenter des risques pour les soldats israéliens et pour les journalistes eux-mêmes.

La FPA rejette cet argument, affirmant que le public est privé d'une source essentielle d'informations indépendantes. L'association souligne également le fait que de nombreux travailleurs humanitaires et employés des Nations unies ont été autorisés à entrer dans l'enclave depuis le début de la guerre.

Les journalistes présents à Gaza sont des Palestiniens vivant sur place. Ils fournissent leurs reportages aux médias internationaux, dont Reuters. Des centaines de journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre.

La deuxième phase du plan de Donald Trump prévoit que le Hamas rende ses armes et cède le contrôle de la bande de Gaza à une administration soutenue par la communauté internationale.

De nombreux Israéliens et Palestiniens considèrent cela comme irréaliste. Le Hamas n'a pas encore accepté de rendre ses armes et Israël se dit prêt à reprendre la guerre pour désarmer le groupe par la force.

Depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu en octobre, les attaques israéliennes à Gaza ont tué plus de 500 Palestiniens. Samedi, Israël a lancé des frappes aériennes sur Gaza, tuant au moins 30 personnes.

(Rédigé par Rami Ayyub, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)